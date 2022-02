Weimann: ÖFB? „Wenn nicht jetzt, dann nie mehr!“

Der Kontakt nach Österreich ist intensiv, gerade sind seine beiden älteren Söhne mit der Oma Ski fahren in Schladming. Nur aus Wien, dem ÖFB-Büro, hört Andi Weimann nichts. Sechzehn Tore und acht Assists hat der Ex-Rapidler für Zweitliga-Mittelständler Bristol City in dieser Saison bereits erzielt, der 30-Jährige ist damit an 53 Prozent aller Tore beteiligt, spielte bis auf 16 Minuten immer durch. Kein Österreicher trifft aktuell öfter - und in vier Wochen spielt Österreich in Cardiff in der WM-Qualifikation gegen Wales, nur 45 Minuten vom Bristol-Stadion entfernt.