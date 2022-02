„Urängste vor den Russen werden jetzt geschürt“

„Krone“: Was will Putin?

Stefan Karner: Putin verfolgt offenbar eine seit Jahren in politischen Schriften kursierende Idee: die slawischen Gebiete des postsowjetischen Raumes („prostranstvo“) stärker an Russland zu binden. Dieser Raum umfasst vor allem die Ukraine und Weißrussland. Beide Staaten waren 1922 mit Russland und der Transkaukasus-Republik Gründungsstaaten der Sowjetunion und hatten nach 1945 auch Sitz und Stimme in der UNO.