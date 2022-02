Neuer Sponsor: GAK kriegt neuen Energie-Anschub

Der DSV Leoben hat dadurch die Mission Rückkehr in die Bundesliga 2028 ausgerufen. Ganz ohne Ungereimtheiten ist‘s die letzte Zeit in Donawitz aber nicht zugegangen. Nach ordentlich viel Aufregung konnte KAIF-Verbindungsmann Mario Bichler, mittlerweile Obmann beim DSV, die Anschludigungen entkräften. Freitag vor dem Match von Zweitligist GAK gegen die Young Violets tritt Bichler gemeinsam mit GAK-Obmann Rene Ziesler vor die Presse. Bleibt abzuwarten, was jetzt beim GAK mit neuem Energie-Anschub passiert.