Ein Rücktritt ließ in Donawitz die Wogen hochgehen

Nur fünf Punkte trennen Coach Carsten Jancker & Co. noch in der Landesliga von Leader Voitsberg - daher wurde im Winter mit den Bundesliga-Haudegen Timo Perthel und Philipp Hütter (die am 22. 1. gegen St. Peter erstmals testen sollen) hochkarätig verstärkt. Vom Umfeld her ist der „Monte Schlacko“, der nach dem Energy-Drink-Sponsor nun „KAIF Arena“ heißt, ja schon für höhere Aufgaben gerüstet: Es gibt einen tollen Rasen, neue Tribünen sowie ein 1,5 Millionen Euro teures Business Center, das als VIP-Klub dient. Dazu wurde auch eine eigene Elite-Fußball-Schule ins Leben gerufen.