Nach dem Feuerwerk bezahlte Rapid Lehrgeld

Monatelang hatte man die Fans, die „ausgehungert“ waren, vermisst - in Arnheim bekam Rapid die „volle Ladung“ ab: Denn um 1 Uhr in der Nacht zündeten Vitesse-„Fans“ vor dem Hotel der Feldhofer-Truppe ein krachendes Feuerwerk, um Grüll, Demir und Co. den Schlaf zu rauben. Das hatten die Niederländer schon vor dem Duell gegen Tottenham fabriziert. Weshalb Rapid sicherheitshalber um Zivilpolizisten angefragt hatte. Das zeigte Wirkung. So war der laute Spuk schnell vorbei - es gab auch acht Festnahmen.