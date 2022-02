Spieler durch Explosion in Teambus verletzt

Der EC Bahia war unterwegs zu einem Spiel in der Copa do Nordeste, der Meisterschaft des Nordosten Brasiliens, gegen den FC Sampaio Corrêa in der Arena Fonte Nova in Salvador. Die Mannschaft trat an, um „mit Würde und Professionalität die Farben Bahias auf dem Feld zu vertreten“, wie Trainer Guto Ferreira sagte.