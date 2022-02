Russischen Botschafter mit roten Nelken empfangen

Auch in der NÖ-Landeshauptstadt riefen die bedrückenden Meldungen vom Vormarsch russischer Truppen in der Ukraine gestern Entsetzten hervor. Bereits davor hatten jedoch sozialdemokratische und freiheitliche Rathauspolitiker für Wirbel im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise gesorgt. Denn trotz der sich zu diesem Zeitpunkt bereits zuspitzenden Lage in den Grenzregionen zu Russland wurde in St. Pölten der russische Botschafter anlässlich der Restaurierung des Soldatenfriedhofs mit allen Ehren empfangen.