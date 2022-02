Lkw mit 10 Tonnen ätzender Stoffe auf A14 gestoppt

Die beiden Laster waren am frühen Mittwochmorgen bereits durch den Pfändertunnel in Richtung Tirol gefahren, als sie bei einer Kontrolle schließlich aus dem Verkehr gezogen wurden. Der Grund: Beide Lkw - mit österreichischer Zulassung - hatten tonnenweise Gefahrengut geladen. Insgesamt zählten die Beamten 10.000 Kilo an festen und flüssigen entzündlichen, oxidierenden oder ätzenden Stoffen.