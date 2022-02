Causa Peng Shuai: ATP hält an China-Turnieren fest

Die beiden Österreich-Turniere sind vom 25. bis 30. Juli in Kitzbühel (Generali Open) bzw. vom 24. bis 30. Oktober in Wien (Erste Bank Open) angesetzt. Das ATP-500-Turnier in Wien hat nun wieder Basel als unmittelbare Konkurrenz in der gleichen Woche. Die Preisgelder für alle Turniere können wegen lokaler Zuschauereinschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie wieder reduziert werden, gab die ATP auf ihrer Webseite an.