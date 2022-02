Schweiz: Lawine reißt zwei Österreicher in den Tod

Lawinendrama in der Schweiz: Zwei Österreicher wurden am Dienstag im Kanton Graubünden von Schneemassen erfasst und in die Tiefe gerissen. Die beiden Opfer - zwei Männer im Alter von 18 und 52 Jahren - überlebten das Unglück nicht. Die Bergung der Toten stellte die Rettungskräfte vor Herausforderungen.