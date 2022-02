So heftig wird die Baustellen-Saison in Wien

Auch am Gürtel wird im Sommer wieder saniert

In den verkehrsarmen Sommermonaten wird es am Äußeren Gürtel auch heuer wieder die obligatorischen Betonfeldsanierungen geben. Passend zu den „Baustellenhighlights“ zeigt das Wien Museum aktuell am Rande der eigenen Baustelle großformatige Luftaufnahmen von den wichtigsten Baustellen der Wiener Nachkriegsmoderne, wie etwa jenen der UNO-City, Stadthalle, Wohnpark Alterlaa und der Donauinsel.