Erpresser hielten Mann in Geschäft gefangen

Weil er eine monatliche Ratenzahlung für sein Auto nicht begleichen konnte, wurde ein 42-jähriger Iraker von mehreren Verdächtigen in einem Geschäft in Wörgl (Bezirk Kufstein in Tirol) festgehalten und gezwungen, für seine Freilassung mehrere Hundert Euro zu bezahlen. Fünf Verdächtige wurden im Zuge der Ermittlungen ausgeforscht. Die drei Hauptverdächtigen befinden sich in Untersuchungshaft.