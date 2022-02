Was passiert mit den Kasernen in Villach?

Nachdem die Pläne für die Großkaserne in der Draustadt präsentiert wurden, beginnen nun die Spekulationen, was mit den beiden Kasernen passieren soll, die für das neue Projekt aufgelassen werden. Wer die beiden Grundstücke erwerben will, muss dem Bundesheer aber ein Nutzungskonzept vorlegen können. Auch die Stadt Villach zeigt reges Interesse an den Standorten.