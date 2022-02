Prinz Harry reichte Klage gegen Zeitung ein

Meghan errang Sieg gegen „Mail on Sunday“

Auch Harrys Ehefrau Herzogin Meghan (40) scheut nicht vor gerichtlichen Auseinandersetzungen mit der britischen Boulevardpresse, die sich kein Blatt vor den Mund nimmt, was das abtrünnige blaublütige Paar betrifft. Die ehemalige Schauspielerin hatte im vergangenen Jahr im Streit um die teilweise Veröffentlichung eines privaten Briefs an ihren Vater in der „Mail on Sunday“ gegen ANL vor Gericht einen Sieg errungen.