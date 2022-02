Harry & Meghan gratulieren Queen nicht zu Jubiläum

Am Sonntag feierte Queen ihr 70-jähriges Thronjubiläum: Am 6. Februar 1952 wurde die damals erst 25-jährige Elizabeth nach dem Tod ihres Vaters König George VI. zur Königin. Den Tag beging die Monarchin mit einer ganz besonderen Geste: In einem offiziellen Statement erklärte die 95-Jährige, dass ihre Schwiegertochter Herzogin Camilla den Titel „Queen Consort“, also Königsgemahlin, erhalten soll, wenn ihr Ehemann Prinz Charles einmal König wird.