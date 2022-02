Salzburg einig: Gelder aus Raser-Strafen ans Land

Wie viele Strafgelder in welcher Höhe auf Salzburgs Bundesstraßen verhängt wurden, ist derzeit nicht klar. Die komplizierte Erhebung über die Bezirkshauptmannschaften laufen. „Es handelt sich bei unserer Forderung nicht um ein ’Körberlgeld’ fürs Land. Wir glauben, dass dem Erhalter auch die Einnahmen zustehen“, so Landesrat Stefan Schnöll (ÖVP). Einstimmig wurde die Forderung an den Bund für die Umverteilung im Landtag am Mittwoch beschlossen. Einigkeit herrscht auch bei den Ländern. Da gibt es einen Antrag aller Verkehrslandesräte zum Thema.