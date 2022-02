Bürglers Premiere wird zum Monsterprogramm

Die große Reise kann beginnen! Am Mittwoch brach Viktoria Bürgler vom SK Dienten mit Papa Stefan, dem ehemaligen ÖSV-Trainer, zu ihrer ersten Junioren-Ski-WM auf. Gefahren wird ab 1. März in Panorama (Kan). „Zuerst gibt es aber noch ein paar Trainingstage in Nakiska“, erzählte Stefan Bürgler, der einst auch Marlies Raich trainiert hatte. Seine Tochter, eines der größten Salzburger Talente, wird ein Monsterprogramm absolvieren. „Es stehen Abfahrt, Super G, Riesentorlauf und die Kombi auf dem Programm.“