Ukraine-Krise lässt Salzburger Unternehmen zittern

Ganz so offen sind nicht alle: Holzriese Kaindl gibt auf Anfrage keine Stellungnahme ab. Die Salzburger betreiben in der Ukraine ein Werk, das unter dem Namen Kronospan firmiert. Der Kranriese Palfinger, der fünf Fertigungs- und Montagestandorte in Russland hat, will sich erst am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz äußern.