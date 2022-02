„King Richard“: Smith als Vater von „zwei Mozarts“

Manchmal fühlt sich das Ganze wie die Will-Smith-Oscar-Fabrik an. Die jungen Frauen sind gut, aber sie sagen nicht viel mehr als „Ja und Amen“. Es ist seine Show. In der Vergangenheit war der Schauspieler mit seiner Rolle als Muhammad Ali in Michael Manns Biopic und der Rolle des echten Geschäftsmanns Chris Gardner in „Das Streben nach Glück“ (2006) an der Seite seines Sohnes Jaden nah dran an einem Oscar. Seine bisher besten Chancen hat er aber mit „King Richard“.