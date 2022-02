Smith: Williams-Familie hatte etwas „Magisches“

Am kommenden Freitag startet „King Richard“ in unseren Kinos. Im mehrfach Oscar-nominierten Film, der das Leben des ehrgeizigen Vaters der Tennis-Superstars Serena und Venus Williams unter die Lupe nimmt, schlüpft Will Smith in die Rolle von Richard Williams. Eine Rolle, die ihn vor und während der Dreharbeiten einiges gelehrt hat, wie der Hollywood-Star in einer virtuellen Pressekonferenz, an der auch krone.at teilnahm, verriet.