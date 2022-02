In der Tiroler Ärztekammer geht eine Ära zu Ende

Artur Wechselberger war als Ärztekammer-Präsident - von 2012 bis 2017 auch österreichweit - stets streitbar und hat Konflikte nie gescheut. Zuletzt stellte er sich gegen die Linie der Bundesärztekammer und sprach sich für eine Aussetzung der Impfpflicht aus. Interessensvertretung für die Ärzte und die Patienten - das war stets das Credo des 69-Jährigen. Nun geht seine Ära zu Ende. In wenigen Wochen wird er das Präsidentenamt in neue Hände legen. Am Dienstag wurden die Weichen gestellt.