„Wesensgemäße Bienenhaltung“ für Hobby-Imker

Roswitha Wang-Moritz aus Mattersburg wollte Bienen halten. Die „normale“ Imkerei war ihr aber zu mühsam. 2015 hat sie die „wesensgemäße Bienenhaltung“ für sich entdeckt. Um das Konzept auch anderen Freunden von Maja & Co. näher zu bringen, gibt sie unter „BEEhappyCoaching Online-Infostunden zu dieser Art der Haltung in der Bienenkiste. Der nächste Termin ist am 26. Februar.