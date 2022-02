Tipps vom Profi für perfektes Gartenglück

Anmeldung notwendig

Die Tour macht in fünf Bezirken Halt, der Auftakt erfolgt zum meteorologischen Frühlingsbeginn am 1. März in der Kitzmantelfabrik in Vorchdorf. Es folgen Ried/Innkreis (7. 3.), St. Marienkirchen (8.3.), Gramastetten (9.3.) und Dietach (21.3.). Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Damit die Veranstaltungsreihe sicher und ohne Wartezeiten besucht werden kann, sind sowohl FFP2-Maske als auch eine Vorab-Anmeldung vorgesehen.

Infos: www.gartenland-ooe.at