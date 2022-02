Randalierendes Duo zog eine Spur der Verwüstung

Scherben, ein versuchter Diebstahl und mehrere beschädigte Fahrzeuge - so die Bilanz des kriminellen Treibens zweier Betrunkener in der Nacht auf Dienstag in Wien-Ottakring. Obwohl die Verdächtigen nach ihren Taten das Weite suchten, war nach der Befragung mehrere Zeugen klar - die beiden sind bei der Polizei bereits bekannt.