Tief „Antonia“ zieht weiter, der Wind aber bleibt

Kräftige Böen sind am Montag über Österreich hinweggefegt und haben eine neue, stürmische Woche eingeläutet. Tief „Antonia“ sorgte u.a. in Tirol und Oberösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze - und noch am Nachmittag für starke Böen im Osten. Eine längere Verschnaufpause in puncto Wind ist uns auch in den kommenden Tagen nicht vergönnt, kräftige Böen begleiten uns weiterhin.