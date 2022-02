„Antonia“ fegte kurz, aber heftig über Innsbruck

Sturm „Antonia“ schlug am Montagvormittag in Tirol teils mit voller Wucht zu: Heftige Böen haben vor allem in der Landeshauptstadt Innsbruck zu zahlreichen Einsätzen geführt. Laut Leitstelle handelte es sich dabei großteils um umgestürzte Bäume. Meldungen über Verletzte gibt es nicht.