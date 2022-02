Jetzt kommt Sturmtief „Antonia“ nach Österreich

Zwei Autofahrer prallten im niedersächsischen Belm nacheinander mit ihren Wagen gegen einen durch „Antonia“ entwurzelten Baum. Beide Fahrer seien verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher am frühen Montagmorgen. Die Unfälle im Landkreis Osnabrück seien in der Nacht auf Montag zwar kurz hintereinander, jedoch unabhängig voneinander passiert. Einen Wohnhausbrand in Essen fachte der Sturm zusätzlich an. Im Hamburger Stadtteil Altona wurde am Montag erneut der Fischmarkt überschwemmt.