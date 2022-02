Bankräuber 15 Minuten nach Überfall festgenommen

Banküberfall am Montagvormittag im Westen von Innsbruck: Ein mit einer FFP2-Maske vermummter Täter marschierte in die Sparkassenfiliale in der Technikerstraße und legte beim Schalter einen Zettel mit der Aufschrift „Überfall“ ab. Der zunächst noch unbekannte Täter konnte schließlich mit Bargeld flüchten. Die Flucht war aber nur von kurzer Dauer - nur 15 Minuten später wurde ein Verdächtiger (43) festgenommen.