Aufklärungsgespräche bei Impfstraßen im Angebot

65,4 Prozent beträgt derzeit die Impfquote in Oberösterreich, die Bandbreite zwischen den Bezirken reicht dabei von 70,1 Prozent in Urfahr-Umgebung bis 58,8 Prozent in Braunau. 69 Prozent der impfbaren Bevölkerung sind vollimmunisiert. Um die Impfbereitschaft weiter zu erhöhen, setzt das Land Oberösterreich jetzt noch stärker auf Information und Aufklärung. Mit dem neuen Angebot von buchbaren persönlichen Beratungsgesprächen zur Covid-19-Schutzimpfung in den Impfstraßen des Landes sollen ganz gezielt jene Menschen angesprochen werden, die sich bis jetzt mit ihren Bedenken oder Ängsten nicht gehört gefühlt haben bzw. auch Gruppen mit speziellen Fragen und individuellen Bedürfnissen.