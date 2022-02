Feuer auf Autofrachter: So soll gelöscht werden

Besatzung ist in Sicherheit

Der 200 Meter lange Frachter trieb unterdessen weiter auf dem Atlantik. Das portugiesische Patrouillenboot Setúbal begleitet das Schiff. Auf Videoaufnahmen, die die portugiesische Marine am Sonntag auf Twitter postete, war zu sehen, wie dicker Rauch vom Bug bis zum Heck über dem Schiff aufsteigt (siehe oben). Die Bordwand war bereits stellenweise geschmolzen. Die 22 Besatzungsmitglieder waren von der Luftwaffe Portugals schon bald nach Ausbruch des Feuers in Sicherheit gebracht worden.