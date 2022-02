„Super-Ländle“ bei Olympia 2026 wohl noch stärker

Vorarlbergs Olympionike entpuppte sich in Peking als Österreichs Medaillenhamster! Kein Bundesland war erfolgreicher als Strolz, Liensberger, Hämmerle, Steu und Co. Eine unglaubliche Erfolgsstory, die in vier Jahren bei den Spielen in Mailand (It) eine Fortsetzung erleben könnte. Einerseits, weil wohl alle Ländle-Helden ihre Karriere fortsetzen werden, andererseits, weil Verstärkung bereits in den Startlöchern scharrt.