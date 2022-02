Unfall durch Alko-Lenker: Frau ist schwer verletzt

Gegen 22.30 Uhr fuhr ein 47-jähriger Kroate mit seinem Pkw auf der L 711 in Richtung Rohrmoos. In einer Rechtskurve kam der Lenker vermutlich aufgrund seiner starken Alkoholisierung auf die linke Fahrbahnseite und stieß gegen einen entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einer 53-jährigen Deutschen. Durch den Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Verletzungen. Sie wurde in das Krankenhaus Schladming gebracht.