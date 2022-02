Liezen bekommt eine neue Bürgermeisterin

Turbulente Tage erlebt die SPÖ in der Bezirkshauptstadt Liezen: Wie berichtet, „funkt“ es zwischen Bürgermeisterin Roswitha Glashüttner und ihrem Finanzreferenten aus der eigenen Partei, Albert Krug. Seit Unstimmigkeiten, die man eigentlich intern regeln hätte sollen, in der Öffentlichkeit landeten, sind sich die beiden nicht mehr wirklich grün. Am heutigen Samstag begaben sich die Roten in Klausur - Wogen glätten, das war die Devise. Zu diskutieren gab es viel, vor allem über die Zukunft der SPÖ, diesmal jedoch hinter verschlossenen Türen.