Weitere steirische Bürgermeister planen Rückzug

In Leibnitz und Rottenmann haben die Bürgermeister überraschend ihren Rücktritt verkündet. Doch noch weitere Amtskollegen planen noch vor der nächsten Wahl ihren Rückzug, darunter Anton Vukan in Mureck, Roswitha Glashüttner in Liezen und Reinhard Reisinger in Spital am Semmering.