Schwarzenegger verpasst Sohn neuen Haarschnitt

Bewaffnet mit einer riesengroßen Schere machte sich Arnold Schwarzenegger jetzt am blond gefärbten Schopf seines Sohnes Patrick zu schaffen. Während der Papa fleißig Büschel um Büschel abschnitt, grinste der 28-Jährige verschmitzt in die Kamera. „Lass mich diese Schere sehen“, kommentierte er, während der Hollywoodstar unbeirrt weiter an dem neuen Haarschnitt bastelte.