Wir sind nicht „klein“, liebe Politiker

Der kleine Mann, die kleine Frau, die kleinen Pensionisten - so viel Klein-Klein, wenn die feinen Damen und Herren der Politik in ihren Slimfit-Anzügen und Designerkleidchen über die da unten reden. Wir haben drei Wiener Pensionisten gefragt - klein ist in ihrem Leben meist nur die Pension, weswegen sie auf das Hilfswerk und die Caritas angewiesen sind: