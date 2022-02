10.000 Landsleute für Totimpfstoff registriert

Längst hat der große Andrang auf den kleinen Stich hierzulande nachgelassen. In den nächsten Wochen könnte die Immunisierungsrate im Land jetzt aber wieder ansteigen. Denn nächste Woche soll der sogenannte Totimpfstoff des Herstellers Novavax geliefert und verabreicht werden – und an Voranmeldungen für das Vakzin mangelt es jedenfalls nicht. Fast ein Drittel aller in Österreich registrierten Voranmeldungen kommen aus Niederösterreich – rund 10.000 Landsleute sind für den Stich registriert.