Mediziner: „Wir sind ordentlich durchseucht“

Wie ist das Verhältnis zwischen Geimpften und Ungeimpften bei Todesfällen?

Wir wissen, dass es bei Ungeimpften zu schwereren Verläufen kommen kann. Allerdings rückt der Impfstatus immer mehr in den Hintergrund, weil Corona in den Hintergrund rückt. 70…Prozent der Bevölkerung sind immunisiert. Natürlich sterben auch Geimpfte, aber sie sterben nicht an Corona, sondern an ihrer Grunderkrankung.