Unbekannte Täter schlugen gleich mehrmals zu

Alle Hände voll zu tun hatte die Polizei bei mehreren Diebstählen in den vergangenen Tagen in Tirol. In Hall brachen Unbekannte in ein Mehrparteienhaus und stahlen ein Mountainbike. In Navis ließen die Täter drei Tonnen Kupferkabel mitgehen und in Lienz entwendeten Diebe acht Stück Holzpfetten.