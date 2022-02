So romantisch überraschte Prinz William seine Kate

Der 39-Jährige soll sich Berichten zufolge in diesem Jahr zum Valentinstag richtig ins Zeug gelegt haben. Ein Insider verriet: „William überraschte Kate mit einer riesigen Box mit 50 Rosen am Valentinstag. Auf einer handgeschriebenen Karte schickte er ihr auch eine romantische Nachricht, in der er schrieb, sie sei die wundervollste Ehefrau und Mutter.“