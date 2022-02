Herzogin Kate macht sich Sorgen um Sohn Louis (3)

„Er wird mitten drin sein“

Während ihres Rugby-Trainings im Twickenham-Stadium in London plauderte Kate über ihre Kinder und erzählte, dass ihr ältester Sohn George es gewohnt sei in gemischten Mannschaften zu spielen, und sie es großartig findet, dass jetzt immer mehr Mädchen in der Schule auch Rugby spielen würden. „Jetzt, wo es einen Trend zum gemischten Sport gibt, spielen Mädchen nicht nur Netball, sondern auch andere Sportarten wie Rugby, was großartig ist“, erklärte Kate laut der Zeitung „The Sun“.