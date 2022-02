Braucht die Zweite Liga eine neuerliche Reform?

„Steirerkrone“:Herr Ebenbauer, wie zufrieden sind Sie mit der bisherigen Saison?

Christian Ebenbauer: In erster Linie freuen wir uns auf Fans im Stadion. Die sportliche Ausgangslage würde volle Ränge verdienen. Mit Lustenau an der Spitze und Überraschungen dahinter haben wir eine abwechslungsreiche Saison gesehen. Die bisherigen drei Meisterschaften als 16er-Liga wurden jeweils erst in der letzten Runde entschieden und im Sinne der Spannung hoffen wir, dass das dieses Mal wieder so sein wird.