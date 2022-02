Was „Steine“ über Tirols Vergangenheit erzählen

Gibt es in Tirol also vergleichsweise viele Fossilien?

Im Gebiet der Nördlichen Kalkalpen sind Fossilien relativ häufig anzutreffen, vor allem in Gesteinen von ehemaligen Korallenriffen. Ein derartiges versteinertes Korallenriff ist beispielsweise in der Nordkette direkt nördlich von Innsbruck erhalten geblieben. In den übrigen Gebieten Tirols sind Fossilien eher selten.