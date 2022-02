10 Ausflugtipps für lustige Semesterferien

ZOTTER SCHOKOLADEN-FABRIK

Ein Besuch in der Zotter-Schokoladenmanufaktur in der Südoststeirermark, unweit der Riegersburg, ist ein besonders Highlight für Naschkatzen. Solange die FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen gilt, erhalten Besucher bei Schoko-Touren Verkostungsboxen (statt den Probier-Stationen); die Eintrittspreise sind entsprechend reduziert. Inkludiert ist der Eintritt in den „Essbaren Tiergarten“, der Erlebnis-Bio-Landwirtschaft mitten in der Natur.



Öffnungszeiten: Mo-Sa von 9-18 Uhr



Infos: www.zotter.at