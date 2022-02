Frontalcrash vor dem Tunnel mit zwei Verletzten

Die 19-jährige Frau aus Hard war auf der L 200 vom Kreisverkehr Dornbirn Nord in Richtung Achraintunnel unterwegs, als sie sich direkt vor dem Tunnel in die Linksabbiegespur einordnete. Dort dürfte sie schließlich übersehen haben, dass sich aus dem Tunnel in Richtung Kreisverkehr ein Wagen näherte. Die Frau stieg aufs Gas und fuhr los - eine Kollision mit dem entgegenkommenden Auto, das von einem Lochauer (46) gelenkt wurde, war nicht mehr zu verhindern.