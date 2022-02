Junge Wiener stellten Klima-Dashboard online

„Um die Klimakrise nicht zur Klimakatastrophe werden zu lassen, braucht es Daten zu Herausforderungen, Auswirkungen und Lösungsansätzen“, so Jablonski, der bereits für das Sozialministerium als Webentwickler am Impfdashboard gearbeitet hat. Während der Corona-Krise haben die Freunde nicht nur gemerkt, wie groß der „Datenhunger“ der Öffentlichkeit und der Medien im Bezug auf die Pandemie ist, sondern auch, wie wichtig gut zugängliche und frei verfügbare Zahlen und Fakten sind. Deshalb solle ihr Projekt, an dem sie neben Studium oder Job ausschließlich in ihrer Freizeit arbeiten, niemals kommerziell werden. Medien sollen ihre Daten genauso kostenfrei übernehmen wie Schüler und Schülerinnen, die sich auf eine Präsentation im Klassenzimmer vorbereiten.