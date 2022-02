Eltern versteckten Kind in winzigem Geheim-Raum

Ein Mädchen in den USA war für zwei Jahre wie vom Erdboden verschluckt - nun fand die Polizei das Kind zufällig in einem beengten Geheimversteck im Haus der Eltern. Als die Beamten etwas Merkwürdiges an der Treppe entdeckten, die zum Keller führt, entfernten sie ein paar der hölzernen Stufen. Dann kamen plötzlich die kleinen Füße der vermissten Sechsjährigen zum Vorschein.