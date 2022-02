Auto nach heftigem Crash auf Innufer katapultiert

58-Jähriger in Klinik eingeliefert

Ersthelfer kletterten sofort zum Fahrzeug am Innufer und bargen den Lenker aus dem verrauchten Wrack. „Der Mann wurde durch die Rettung erstversorgt und dann in die Klinik Innsbruck gebracht. Bei beiden Fahrzeuglenkern wurde ein Alkovortest durchgeführt, beide verliefen negativ“, so die Ermittler weiter.