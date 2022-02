Capitals, Znojmo, Innsbruck & Olimpija mit Siegen

Der KAC bot in Ljubljana eine durchwachsene Vorstellung. Erst im Schlussdrittel drückten die Klagenfurter vergeblich auf den Ausgleich, nachdem sie zuvor in 40 Minuten gerade einmal zehn Schüsse aufs Tor der Slowenen produziert hatten. Für Olimpija traf Verteidiger Miha Stebih in der 12. Minute, im Finish warfen sich die Hausherren in jeden Schuss der Gäste.