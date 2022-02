Defekter Lift konnte Lukas Feurstein nicht stoppen

Ein technischer Defekt hatte den Lift beim zweiten Europacup Super-G lahmgelegt. Auch nach mehreren Stunden konnte das Problem nicht gelöst werden, da aber eine Verschiebung des Bewerbs nur noch größere Komplikationen nach sich gezogen hätte, wurde Plan B in Kraft gesetzt. Mit dem Auto beförderten die Organisatoren die Athleten zunächst zu einem anderen Lift, oben am Berg angekommen ging es dann per Skido weiter zur Strecke.